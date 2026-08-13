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Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол

  • 13 авг 2026 | 15:25
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Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол

Никола Нанков ще бъде част от състава на Ямбол в Националната баскетболна лига (НБЛ), информираха от клуба в социалните мрежи.

„БК Ямбол продължава да вярва в младите български таланти! С гордост ви представяме Никола Нанков, който ще бъде част от състава на „Непреклонните“ през сезон 2026/2027. Роденият през 2007 година гард е продукт на школата на Ямбол и познава отлично какво означава да носиш златисто-жълтия екип. Още като юноша Никола показа своя потенциал, като през 2023-а бе част от отбора на Ямбол до 16 години, спечелил Купата на БФБ, а самият той бе избран за MVP на финала. Нанков е и шампион на България с отбора на Ямбол до 12 години.

През сезон 2023/2024 записва 13 мача в НБЛ с екипа на Ямбол, а през миналия сезон има и четири мача за Берое. През сезон 2025/2026 Нанков направи важна крачка към мъжкия баскетбол с екипа на Ямбол А, записвайки средно 11.6 точки, 3.4 борби и 3.2 асистенции.

Сега пред Никола предстои предизвикателството - НБЛ Младост. Енергия. Характер. И най-важното - ямболско сърце. Добре дошъл отново в мъжкия отбор, Никола! Предстои най-интересната част от пътя“, написаха още от баскетболния тим на Ямбол.

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