Политехника подписа със сръбски център

Баскетболният Политехника (Дупница) представи осмото си ново попълнение за дебютния сезон на клуба в Sesame Националната баскетболна лига (НБЛ).

"Към лилаво-оранжевото семейство се присъединява младият сръбски център Димитрие Йевремович", информираха от дупнишкия клуб.

"Роденият през 2008 година баскетболист е висок 211 сантиметра и притежава отлични физически дадености за своята възраст. Димитрие ще внесе допълнителен ръст, атлетизъм и присъствие в подкошието на Политехника. Йевремович подписва тригодишен договор с клуба. Треньорското ръководство вижда в него страхотна перспектива и вярва, че с правилна работа и постоянство той може да се превърне във важен състезател за бъдещето на Политехника. През новия сезон Димитрие ще бъде част както от мъжкия ни отбор в НБЛ, така и от състава на Политехника до 19 години. Така той ще има възможност едновременно да трупа ценен опит в българския елит и да продължава активното си развитие в първенството при подрастващите. Привличането му е поредна стъпка в дългосрочната ни стратегия да развиваме млади състезатели с потенциал и постепенно да ги налагаме в професионалния баскетбол", добавиха още от тима на Политехника в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Преди ден от клуба съобщиха и за привличането на 21-годишния български гард Ради Глухчев.

Роденият в Пловдив баскетболист е висок 181 сантиметра и се отличава с бързина, енергия и добра стрелба от дистанция. Развитието му преминава през Перущица, Балкан (Ботевград) и Раковски, преди да продължи в Академик Бултекс 99. През сезон 2024/2925 Глухчев записва средно 6.1 точки, 1.6 борби и 1.3 асистенции и печели бронз в Младежката лига до 21 години. През миналия сезон той бе част от Локомотив Пловдив, с който трупа опит в НБЛ и достига до сребърните медали в първенството.

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