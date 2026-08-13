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  3. 12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

  • 13 авг 2026 | 16:40
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12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

Ясен е съставът на националния отбор на България за момичета до 16 години, който ще участва на Европейското първенство, Дивизия А, в Румъния. Турнирът ще се проведе в Питещ от 14 до 22 август.

Ето на кои състезателки ще разчита треньорът Димитрис Пападопулос:

1. Aнелия Йорданова - Септември 97 - 19.11.2011 г.

2. Леа Миланова – Септември 97 - 20.07.2012 г.

3. Никол Христова – Рилски спортист - 27.10.2010 г.

4. Христина Маргаритова – Ънстопабъл - 05.05.2010 г.

5. Виктория Димитрова – Дунав Русе - 21.07.2010 г.

6. Натали Димитрова – Септември 97 – 01.12.2010 г.

7. Виктория Зелкова – Локомотив София - 14.01.2010 г.

8. Рая Брайкова – Шампион 2006 - 09.07.2010 г.

9. Дария Райкова – Рилски спортист - 31.03.2010 г.

10. Рая Виденова – Панаатлетикос (Гърция) - 19.11.2011 г.

11. Кармен Георгиева – Шампион 2006 - 15.02. 2010 г.

12. Магдалена Владимирова – Септември 97 - 01.01.2010 г.

България е в Група C на Европейското първенство, Дивизия А, на румънска земя, заедно с отборите на Испания, Полша и Чехия. Първият мач на националките до 16 години ще бъде утре (14 август) от 15.30 ч. срещу Полша. Ден по-късно нашите момичета ще спорят с Испания в същия начален час. На 16 август от 20.30 ч. тимът ни ще излезе срещу Чехия от 20.30 ч.

Всички мачове можете да проследите пряко в канала на ФИБА в Youtube.com.

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