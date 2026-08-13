12 националки ще представят България на Европейското първенство за 16-годишни в Румъния

Ясен е съставът на националния отбор на България за момичета до 16 години, който ще участва на Европейското първенство, Дивизия А, в Румъния. Турнирът ще се проведе в Питещ от 14 до 22 август.
Ето на кои състезателки ще разчита треньорът Димитрис Пападопулос:
1. Aнелия Йорданова - Септември 97 - 19.11.2011 г.
2. Леа Миланова – Септември 97 - 20.07.2012 г.
3. Никол Христова – Рилски спортист - 27.10.2010 г.
4. Христина Маргаритова – Ънстопабъл - 05.05.2010 г.
5. Виктория Димитрова – Дунав Русе - 21.07.2010 г.
6. Натали Димитрова – Септември 97 – 01.12.2010 г.
7. Виктория Зелкова – Локомотив София - 14.01.2010 г.
8. Рая Брайкова – Шампион 2006 - 09.07.2010 г.
9. Дария Райкова – Рилски спортист - 31.03.2010 г.
10. Рая Виденова – Панаатлетикос (Гърция) - 19.11.2011 г.
11. Кармен Георгиева – Шампион 2006 - 15.02. 2010 г.
12. Магдалена Владимирова – Септември 97 - 01.01.2010 г.
България е в Група C на Европейското първенство, Дивизия А, на румънска земя, заедно с отборите на Испания, Полша и Чехия. Първият мач на националките до 16 години ще бъде утре (14 август) от 15.30 ч. срещу Полша. Ден по-късно нашите момичета ще спорят с Испания в същия начален час. На 16 август от 20.30 ч. тимът ни ще излезе срещу Чехия от 20.30 ч.
Всички мачове можете да проследите пряко в канала на ФИБА в Youtube.com.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google