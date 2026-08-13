Арсенал получи рекордна оферта, Артета още не е решил

От Галатасарай са отправили солидно предложение в размер на над 38 милиона паунда за крилото на Арсенал Габриел Мартинели, твърди “Скай Германия”. От “Емиратс” все още обмислят офертата и не са дали отговор на колегите си от истанбулския гранд, но евентуална сделка би била рекордна продажба в историята на “артилеристите”. Настоящите водачи в тази своеобразна класация са Алекс Окслейд-Чембърлейн, който премина в Ливърпул за 38 милиона евро и Никола Анелка, който пък се премести в Реал Мадрид за 35 млн. от европейската валута.

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Мениджърът на Арсенал Микел Артета все още не е взел крайно решение относно бъдещето на Габриел Мартинели, след като вее се раздели с едно крило през това лято, пускайки Леандро Тросар в Бешикташ. Не негово място бе привлечен Христос Цолис от Белгия, но евентуална раздяла с бразилският национал би означавала търсенето на нов флангови футболист. Все пак се очаква крайно решение да бъде взето крайно решение в близките дни, тъй като до края на трансферния прозорец остават малко повече от две седмици. Интерес към Мартинели проявяват и от Рома, но италианците все още не са отправили предложение към играча или клуба.

Рома насочи поглед към Габриел Мартинели от Арсенал

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Снимки: Imago