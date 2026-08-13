Арсенал надви Комо с дузпи в дебюта на Бруно Гимараеш

Арсенал завърши 1:1 с Комо в приятелска среща, играна в Лондон. След редовното време двата тима изпълниха дузпи, при които по-точни се оказаха "точпиите".

Мачът на "Емиратс" беше дебют с екипа на Арсенал за Бруно Гимараеш. Трево Чалоба, Матия Либерали и Ян Коуто пък записаха първи минути за Комо.

Наставникът на италианския тим Сеск Фабрегас се изправи срещу отбора, в който премина немалка част от кариерата му. Нико Пас се появи на трибуните, завръщайки се по-рано от ваканцията си след участието си с Аржентина на Световното първенство.

Вратарят на Комо Жан Бюте допусна няколко сериозни грешки през първото полувреме. При една от тях той бе спасен от флага за засада, когато Габриел Жезус удари гредата. Малко по-късно обаче Бюте сбърка при изнасянето на топката, която попадна в Майлс Люис-Скели. Той комбинира с Габриел Мартинели, който вкара на празна врата.

Изравнителният гол за Комо бе плод на много хубава солова атака. Мартин Батурина проби отляво, премина между Макс Дауман и Тео Жулиен и с мощен удар прати топката в близкия горен ъгъл.

Фабио Виейра, Кристиан Москера с глава и Нони Мадуеке отправиха опасни удари, при които Бюте показа, че е по-добър в спасяванията, отколкото в играта с крака. От другата страна на терена Хесус Родригес тества стража на Арсенал Давид Рая.

В самия край на мача Кай Хавертц помисли, че е донесъл победата на Арсенал, но голът му бе отменен заради засада.

Така се стигна до изпълнение на дузпи, като Рая спаси ударите на Иван Смолчич и Алваро Мората, а Нони Мадуеке уцели гредата. Точка на спора сложи Христос Цолис с хладнокръвно изпълнение.

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Снимки: Gettyimages