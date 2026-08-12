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  3. Косонен детронира Фантини от европейския връх и заслужи първо злато при жените

Косонен детронира Фантини от европейския връх и заслужи първо злато при жените

  • 12 авг 2026 | 23:38
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Носителката на световна и европейска титли на чук при девойките под 23 г. и златна медалистка от континентален форум под 23 г. Силия Косонен извоюва първото си отличие от голямо състезание при жените. 23-годишната финландка се пребори за континенталната титла в Бирмингам с постижение от 76.28 метра. Тя постигна този резултат в третия си опит, а освен това направи и най-силните опити от всички участнички в сектора днес.

Защитаващата титлата си Сара Фантини (Италия) този път не успя да се пребори за първото място и трябваше да се задоволи със среброто, след като в най-добрия си опит днес изпрати чука на 74.35 м. Норвежката Беатрисе Недберг Лиано се класира трета със 72.88 м.

Световната рекордьорка, трикратна олимпийска и четирикратна световна и европейска шампионка Анита Влодарчик (Полша) направи всичко по силите си, за да прибави още едно отличие в своята кариера, но 41-годишната легенда в сектора остана на четвъртото място със 72.37 м.

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