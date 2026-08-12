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Хъдсън-Смит стигна до трета европейска титла на 400 метра

  • 12 авг 2026 | 23:16
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Европейският рекордьор на 400 метра Матю Хъдсън-Смит спечели трета континентална титла на 400 м на открито в своята кариера. 31-годишният британец се наложи от девети коридор с постижение от 44.17 секунди под бурните аплодисменти на публиката на стадион “Алекзандър” и пред част от най-екзалтираните си фенове, които бяха заели места на трибуната с неговото име.

Това беше осми медал за Хъдсън-Смит от европейски първенства на открито, като пет от тях са златни. Той има също две сребърни отличия на 400 м и 4 по 400 м, както и един бронз на 4 по 400 м.

Втори на 400 м в Бирмингам се нареди французинът Мухамад Абдала Кунта с 44.40 сек, а Йонас Фийфърс подобри националния рекорд на Нидерландия, за да спечели бронза с 44.41 сек.

“Нямам думи да опиша колко много означава това за мен. Знаех, че съм най-добрият в света. Знаех, че на хартия съм втори по бързина от всеки един от тези момчета. Всичко беше въпрос на мен и на времето“, каза Хъдсън-Смит след финала.

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Снимки: Gettyimages

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