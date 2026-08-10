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Беласица скочи на дубъла на Левски, "сините" оставили мръсно бельо в мивката

  • 10 авг 2026 | 18:06
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Беласица скочи на дубъла на Левски, "сините" оставили мръсно бельо в мивката

Беласица излезе с остра публикация срещу поведението на играчите на дублиращия отбор на Левски след двубоя между двата тима в събота (8 август), спечелен от софиянци с 5:4. След края на срещата "сините" изпочупили съблекалнята на стадион "Цар Самуил" и оставили мръсно бельо в мивката.

"Освен победа с 4:5, дубълът на Левски ни остави и подаръци - увредено имущество в съблекалнята на гостите и… мръсно бельо в мивката. Научени сме да приемаме комплиментите с благодарност, но в случая няма как да не се възмутим от тяхната благодарност към гостоприемството на Беласица.

Браво, момчета! Вие сте пример за възпитание, подражание и напълно достойни да защитавате емблемата на Левски!", пишат "комитите".

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