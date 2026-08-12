ЦСКА поздрави Якимов и Емил Костадинов

ЦСКА поздрави двама от своите славни футболисти - Димитър Якимов и Емил Костадинов, по случай техните рождени дни. Якимов става на 85 г., а Косатдинов - на 59.

"Днес е специален ден за ЦСКА – великият Димитър Якимов празнува своя 85-и рожден ден! Митата пристига в ЦСКА през 1960 година от Септември (София) и остава верен на армейския клуб до края на своята състезателна кариера. За 14 години с червената фланелка футболният виртуоз с прякор Магьосника изиграва 352 мача и отбелязва 163 гола. Пленява поколения футболни провърженици и печели световно признание.

Якимов е 7-кратен шампион с ЦСКА и 5 пъти е носител на Купата на Съветската армия. Наричан е и Поета на футбола – за него няма тайни с топка в крака. Уникалният дрибъл и ненадминатата техника се превръщат в запазената му марка. Участник е в легендарните полуфинални сблъсъци на ЦСКА срещу Интер за Купата на европейските шампиони през 1967 година.

С националния отбор на България е европейски шампион за юноши през 1959 година, а през 1961 година, като част от мъжкия отбор, реализира победния гол срещу Франция в Италия и класира „трикольорите“ за първи път на Световно първенство - през 1962 година в Чили. След това е участник на още два Мондиала - през 1966-а в Англия и през 1970-а в Мексико, както и на Олимпиадата през 1960 година.

Името Димитър Якимов остава завинаги символ на футболното съвършенство. Той е сред играчите, които носят щастие и наслада с всяко движение по футболния терен. ЦСКА желае на легендарния Димитър Якимов много здраве, дълголетие и много щастливи мигове с любимия отбор!

Днес Емил Костадинов празнува своя 59-и рожден ден. Той е трикратен шампион с ЦСКА (1986/87, 1988/89 и 1989/90) и четирикратен носител на Купата на България (1984/85, 1986/87, 1987/88 и 1988/89). С ЦСКА е полуфиналист в турнира за КНК през 1989-та и четвъртфиналист за КЕШ година по-късно. С армейския тим печели и 4 пъти Купата на Съветската армия (1984/85, 1985/86, 1988/89 и 1989/90), а също така е и носител на Суперкупата на България през 1989 г.

През 1993 година е избран за футболист №1 на България. Има 189 мача с червената фланелка, в които се разписва 70 пъти. Костадинов е известен и с прозвището си Екзекутора на петлите, след като вкарва и двата гола при успеха над Франция в Париж през ноември 1993 година, с които България се класира за Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Емил Костадинов е първият българин, вкарал гол във финал на европейски клубен турнир - през сезон 1995/96, когато с екипа на Байерн печели Купата на УЕФА след успех над Бордо. Пожелаваме му много здраве, щастие и късмет!", написаха от Борисовата градина.

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