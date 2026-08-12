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Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат

  • 12 авг 2026 | 15:19
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Шефът на Макларън Андреа Стела определи паузата във Формула 1 през април като важен момент в сезона на базирания в Уокинг отбор, въпреки че описа прекъсването като парадокс по отношение на крайното му въздействие.

Макларън влезе в петседмичната пауза между Япония и Маями след трудно начало на сезона при новите регулации. Проблеми с надеждността и липса на конкурентоспособност спрямо Мерцедес оставиха действащите шампиони при конструкторите в търсене на отговори.

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Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април, бяха отложени поради ситуацията със сигурността в Близкия изток, което създаде необичайно дълга почивка между третия и четвъртия кръг. Вместо да посочи конкретно подобрение или състезание като катализатор за възстановяването на Макларън, Стела вярва, че прекъсването е предоставило ценно време за преоценка на болида MCL40.

„Нямаше едно-единствено събитие, което да промени курса. По-скоро ставаше дума за нарастващото осъзнаване на мащаба на предизвикателството, пред което сме изправени, и корекциите, които трябваше да направим.

„Парадоксално, принудителната почивка през април вероятно ни позволи да се съсредоточим изцяло върху анализа на представянето на MCL40 и да разберем напълно, че трябва да пренасочим или засилим развитието му в определени области на автомобила“, обясни италианецът.

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Макларън преживя особено проблематичен старт с новото поколение задвижващи системи на Мерцедес, като и двата болида не успяха да стартират в Китай поради електрически проблеми. Последващи проблеми с надеждността засегнаха Ландо Норис и Оскар Пиастри, а Макларън също така се оказа зад заводския отбор на Мерцедес, въпреки че използваше същата задвижваща система.

Стела и преди е подчертавал, че Мерцедес не носи отговорност за всички проблеми на Макларън, но призна, че работата като клиентски отбор създава недостатъци при опитите за справяне с надеждността на задвижващата система и оптимизирането на нейното използване. Това се превърна във важна част от процеса на развитие на Макларън по време на априлската пауза.

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„Освен това, през последните няколко месеца имахме възможността да задълбочим разбирането си за новата задвижваща система, доставена от Мерцедес, и да работим с нашите технически партньори, за да измислим как най-добре да я използваме.

„Това беше дълъг процес, със своите възходи и падения, но такъв, който започва да дава плодове. Въпреки това очаквам, че оптимизирането на задвижващата система ще остане сложен въпрос през целия сезон 2026“, каза той.

Най-ясното доказателство за преразгледания подход на Макларън дойде в Гран При на Унгария, където отборът представи цялостен нов аеродинамичен пакет, насочен към отстраняване на слабостите, установени през първата половина на кампанията. Подобренията включваха ревизиран под и допълнителни аеродинамични разработки, като от Макларън съобщиха, че пакетът е проектиран да подобри представянето при спиране и способността за завиване.

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Впоследствие Норис си осигури полпозишън и го превърна в първата си победа за сезона, докато Пиастри също беше в борбата за победата, преди да отпадне.

„Връщайки се към представянето на болида, ясно е, че уикендът в Будапеща, който закри първата половина на сезона, беше връхната точка: не само заради резултата, но най-вече защото аеродинамичният пакет, който въведохме на „Хунгароринг“, е резултат от тази промяна в посоката на развитие и ни позволи да постигнем значителен напредък по отношение на конкурентоспособността“, коментира Стела.

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Снимки: Gettyimages

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