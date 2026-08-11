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В Макларън са разочаровани, че не копираха бързо иновативната концепция на Ферари

  • 11 авг 2026 | 08:29
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Нийл Холди, техническият директор на Макларън, признава, че отборът е бил „разочарован“, че не е възприел концепцията за обърнато задно крило толкова бързо, колкото пионерите от Ферари. Междувременно екипът продължава да разработва своя собствена версия, която се очаква да бъде въведена след лятната пауза.

Иновациите идват във всякакви форми и размери, докато отборите от Формула 1 се задълбочават в изцяло новия правилник. Някои дизайнерски интерпретации са по-видими от други, така че когато Ферари дебютира с впечатляващо задно крило по време на тестовете в Бахрейн, което се въртеше на повече от 180 градуса между режим за завой и режим за права, то завладя въображението не само на феновете, но и на конкурентните дизайнери. Те трябваше да се върнат към чертожните дъски, за да разберат дали не са пропуснали възможност за намаляване на челното съпротивление на правите.

Оттогава Ред Бул представи своя собствена версия, но тя следва различна концепция и трябваше да бъде преработена след два инцидента с Макс Верстапен в Австрия и на „Силвърстоун“.

Макларън беше следващият отбор, но също трябваше да направи множество корекции, за да накара дизайна да работи по предназначение. Планиран тест в свободната тренировка в Австрия трябваше да бъде отменен, след като екипът откри проблеми в гаража. След допълнителна разработка, те изпробваха задното крило с добър ефект в Унгария като тестов елемент, като очакват да дебютират с дизайна в състезателни условия след паузата.

Техническият директор на Макларън, Холди, заяви, че отборът от Уокинг е осъзнал, че е пропуснал нещо веднага щом е видял Ферари да тества дизайна по време на зимните тестове.

„Бяхме разочаровани, че не го възприехме толкова бързо, колкото Ферари, а след това и Ред Бул“, каза Холди в отговор на въпрос на motorsport.com относно първоначалната реакция на отбора към иновативния дизайн на Ферари. „Веднага щом го видяхме, осъзнахме, че има възможност, и го проучвахме известно време.

„Но има толкова много големи подобрения в представянето, които се предлагат за крилото, така че това не беше основният ни проект и работехме по него на заден план. Направихме лабораторни тестове, донесохме го за първата свободна тренировка в Австрия и открихме проблем с него в гаража, така че го върнахме във фабриката.

„Смятаме, че вече сме намерили концепция, която работи, и сме създали надеждно решение. Разбираме някои от аеродинамичните рискове, свързани с това.

„Факт е, че времето за активиране може да е малко по-дълго, както и че отнема малко повече време, за да се върне аеродинамичното натоварване, когато го активирате отново“, обясни Холди.

„Разгледахме го, докато разработвахме задни крила за подобряване на представянето като цяло. Сега се опитваме да намерим начин да въведем тази концепция в нашето ново поколение задни крила, което трябва да се случи в следващите няколко състезания“, завърши Холди.

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Снимки: Gettyimages

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