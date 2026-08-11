Рио де Жанейро ще бъде домакин на откриването на сезон 2027 в MotoGP

Рио де Жанейро успешно си осигури правото да бъде домакин на официалното откриване на сезон 2027 в MotoGP на 21 февруари. С това един от най-значимите световни шампионати пристига в Бразилия, а градът ще се озове в центъра на спортния свят преди началото на новия сезон в кралския клас.

Основното събитие по откриването на сезона е планирано да се проведе на плажа Ботафого, създавайки грандиозна сцена в подножието на планината Шугърлоуф за официалното представяне на сезон 2027 в MotoGP.

#MotoGP chooses Rio De Janeiro to host the 2027 Season Launch 🇧🇷



Save the date! 📅 #MotoGPLaunch pic.twitter.com/Q3g2NnOYMi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 11, 2026

Новината идва след изключително успешното завръщане на MotoGP в Бразилия през 2026 г, когато напълно разпродаденият уикенд в Гояния посрещна близо 150 000 зрители. Това потвърди трайната страст на страната към мотоциклетните състезания и позицията ѝ като един от най-динамичните пазари за шампионата. Надграждайки този успех, Рио де Жанейро сега ще заеме централно място като град-домакин на водещото предсезонно събитие на MotoGP, демонстрирайки своите световноизвестни забележителности и доказаната си способност да организира спортни и развлекателни спектакли от световна класа.

Откриването на сезона в MotoGP бързо се превърна в едно от определящите годишни събития на шампионата, събирайки на едно място всички отбори, пилоти и производители преди първото състезание за сезона. Това е повече от просто събитие за откриване – то е глобална витрина за спорта, привличаща международни медии, телевизионни оператори, търговски партньори и фенове, като същевременно генерира световно телевизионно, дигитално и медийно отразяване в социалните мрежи.

За градовете-домакини откриването на сезона в MotoGP осигурява широко международно представяне, като същевременно генерира значителен туризъм, медийна стойност и икономическо въздействие. Откриването на сезона в MotoGP през 2026 в Куала Лумпур генерира икономическа стойност от над 7 милиона щатски долара, което подчертава нарастващото значение на събитието както като глобална спортна витрина, така и като катализатор за маркетинг на дестинацията и активиране на града. Осигурявайки си домакинството на откриването на сезон 2027, Рио де Жанейро ще покаже своите емблематични забележителности, жизнена култура и световноизвестно гостоприемство пред глобална аудитория.

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След успеха на последните събития по откриване на сезона в Банкок и Куала Лумпур, Рио де Жанейро ще организира най-големия празник на MotoGP досега, съчетавайки вълнението от водещия световен шампионат по мотоциклетни състезания с развлекателна програма от световна класа.

За феновете откриването на сезона в MotoGP ще предложи изживяване, несравнимо с никое друго в шампионата. Извън състезателните уикенди няма друга възможност да се видят всички отбори, пилоти и заводски мотоциклети на MotoGP заедно на едно място. Феновете ще могат да се докоснат до най-новите машини на MotoGP, преди те да се състезават, да се насладят на официални представяния на отбори, изяви и интервюта с пилоти, да разгледат интерактивни щандове на производителите, да се насладят на забавления на живо, официални стоки и фенски дейности – всичко това в грандиозна фестивална атмосфера на емблематичната крайбрежна ивица на Рио.

Световноизвестни артисти ще излязат на сцената заедно с водещи бразилски музиканти и изпълнители, за да отпразнуват световноизвестната музикална сцена на града, създавайки незабравима фестивална атмосфера. Заедно с грандиозната продукция на живо, фенските активации и спиращия дъха фон на плажа Ботафого и планината Шугърлоуф, събитието ще предложи уникално изживяване в стил Рио, докато MotoGP открива своя сезон 2027.

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„Откриването на сезона в MotoGP се превърна в един от определящите моменти на годината за нашия шампионат, събирайки всеки отбор, пилот и производител в началото на новия сезон“, заяви главният изпълнителен директор на MotoGP Кармело Еспелета.



„Ентусиазмът, показан от бразилските фенове по време на нашето разпродадено завръщане в Гояния през 2026 г., потвърди изключителната връзка между MotoGP и Бразилия. След успеха на последните ни събития по откриване на сезона в Банкок и Куала Лумпур, Рио де Жанейро предоставя перфектната сцена, за да продължим да вдигаме летвата, съчетавайки емблематични места, страстни фенове и развлечения от световна класа. Очакваме с нетърпение да осъществим най-голямото и най-зрелищно откриване на сезон в MotoGP досега“, добави Еспелета.

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„За Рио де Жанейро е чест да бъде домакин на откриването на сезон 2027 в МотоГП и да посрещне в нашия град едно от най-важните годишни събития в международния моторен спорт. След изключителния успех на завръщането на МотоГП в Бразилия в Гояния, ние сме горди да изиграем своята роля в отбелязването на началото на новия сезон“, каза кметът на Рио Едуардо Кавалиере.



„Малко градове могат да се сравнят с комбинацията от природна красота, спортна страст и световно признати забележителности на Рио. От плажа Ботафого до статуята на Христос Спасителя, това събитие ще покаже най-доброто от Рио де Жанейро на милиони фенове по света, като същевременно ще създаде незабравими преживявания за пилоти, отбори, партньори и посетители. Очакваме с нетърпение да посрещнем семейството на MotoGP и фенове от цял свят в нашия град“, завърши той.

Снимки: MotoGP

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