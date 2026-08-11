Ред Бул си постави ясни цели за остатъка от сезона във Формула 1

Техническият директор на Ред Бул, Пиер Ваше, очерта ключовите цели пред отбора за втората половина на сезон 2026 във Формула 1.

Ваше заяви категорично, че амбициите на тима не са се променили въпреки трудната първа част на кампанията, като настоя, че приоритетът остава превръщането на болида RB22 в кола, способна да печели състезания. По време на Гран При на Унгария, в която Макс Верстапен завърши на второ място и записа най-добрия резултат за тима през сезона за втори път, Ваше представи план за развитие, който ще продължи до края на годината.

Целта на Ред Бул е да избегне първия си сезон без победа от 2015 насам. Самият Верстапен също е изправен пред перспективата да завърши година без победа за първи път от дебютния си сезон с Торо Росо през същата 2015 година.

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Правилата за 2026 не се оказаха благосклонни към Ред Бул. Болидът RB22 страда от тесен работен прозорец, хронични проблеми с баланса, наднормено тегло и проблеми с надеждността на задвижващата система в началото на сезона, които доведоха до отпадания както за Верстапен, така и за Исак Хаджар.

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Скрит дефект в управлението в първите кръгове допълнително усложни и без това трудната ситуация, лишавайки пилотите от усещане за предницата, преди проблемът да бъде идентифициран и отстранен. Дори и след разрешаването на тези проблеми, Ред Бул като цяло остава четвъртият по скорост отбор зад Мерцедес, Ферари и Макларън и все още не се е качвал на най-високото стъпало на подиума след 11 кръга.

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На този фон Ваше беше попитан колко още подобрения са възможни и дали Верстапен все още може да се цели в победи този сезон.

„Трудно е да се каже. Целта ни е да се борим за победи тази година. Опитваме се да подобрим колата. Ясно е, че имаме план за развитие до края на годината.



„Правим всичко възможно, за да подобрим колата, да научим как работят тези правила и да разберем как развитието може да повлияе на характеристиките и скоростта на болида“, обясни Ваше.



„Със сигурност, по отношение на ефективността, имаме някои ограничения в правилата, които биха могли да лимитират това, което правим. Но правим всичко, което можем, за да направим колата способна да печели, независимо дали с Макс или с Исак“, добави той.

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Снимки: Gettyimages