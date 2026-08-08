Шефът на Макларън е доволен от "хармонията" между Ландо Норис и Оскар Пиастри

Шефът на Макларън Андреа Стела е доволен, че Ландо Норис и Оскар Пиастри са запазили "хармонията" след битката за титлата от миналия сезон и все още не се е отказал от надеждата британският пилот да успее да защити короната си.

Норис триумфира над съотборника си в продължила цял сезон битка, в която участваше и Макс Верстапен, за да си осигури първа световна титла, след като Пиастри водеше с 34 точки при девет оставащи състезания. В борбата за титлата имаше редица противоречиви моменти и моменти на оспорване, като „Папая правилата“ на Макларън бяха подложени на изпитание в опит да се осигурят равни условия между съперниците за титлата.

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Макларън не успяха да запазят формата си от последните сезони при въвеждането на новите правила в началото на 2026 година. Но Стела засипа с похвали представянето на своите пилоти и заяви, че е особено щастлив да види, че мирът остава, което той признава, че не е била сигурно от страна на Пиастри.

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"Не беше сигурно, че след миналата година, когато се бореха за световната титла чак до последното състезание, хармонията, която бяха изградили, ще остане непокътната, но не само това не се промени, но и връзката между тях и с отбора всъщност стана още по-силна“, каза Стела.



„И макар това в известен смисъл да се очакваше от Ландо - като се има предвид, че в крайна сметка той щеше да стане шампион - не беше чак толкова предвидимо за Оскар, който вместо това разчита още повече на отбора, за да ускори развитието си, както на пистата, така и извън нея“, добави той.

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След победата си в Унгария непосредствено преди началото на лятната пауза Норис заема петата позиция в генералното класиране с актив от 128 точки и изоставане от 89 спрямо лидера Андреа Кими Антонели. Въпреки този доста солиден пасив на Норис, неговият шеф не губи надежда, че британецът ще защити титлата си в края на годината.

„Ако можем да продължим сезона, както направихме в Будапеща, мисля, че все още можем да постигнем много“, заяви Стела.

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Снимки: Gettyimages