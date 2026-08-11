Халаш с първо злато и място в историята

След два сребърни и един бронзов медал от европейски първенства Бенце Халаш най-накрая стъпи и на най-горното стъпало на континентален форум в хвърлянето на чук. 29-годишният унгарец, който има също олимпийско сребро и три световни бронза, спечели европейската титла в Бирмингам с нов национален рекорд и най-добър резултат в света за сезона от 84.25 метра. С този резултат той излезе на десето място във вечната ранглиста.

Среброто в сектора заслужи вторият от Световното в Токио през миналата година Мерлин Хумел с 81.30 м. Украинецът Михайло Кохан се поздрави с бронза със 79.49 м.

Любопитното е, че за първи път от 16 години на подиума нямаше поляк, а това беше и първото европейско от десет години, на което златния медал се печели от състезател, който не е от Полша.

Петкратният световен шампион и европейски златен медалист от Амстердам 2016 Павел Файдек (Полша) остана десети със 79.13 м.

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Снимки: Gettyimages