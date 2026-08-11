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Батоклети показа класа за ново европейско злато на 5000 м, двойна радост на Италия

  • 11 авг 2026 | 21:52
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Надя Батоклети показа класата си и защити една от двете си европейски титли на шампионата в Бирмингам. Италианката, която в Рим преди две години грабна златните отличия на 5000 и 10 000 м, повтори успеха си на 5000 м. В изцяло тактическо бягане Батоклети излезе начело пет обиколки преди финала, а в последните 200 метра увеличи темпото и стигна заслужено до титлата с 15:37.84 минути.

Испанката Марта Гарсия заслужи среброто с 15:39.98 мин. Триумфът на Италия в това бягане беше двоен, тъй като Микол Маджори също си гарантира място на подиума, заемайки третото място с 15:40.65 мин.

“Супер щастлива съм, много обичам да бягам във Великобритания”, каза след победата си Батоклети.

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Снимки: Gettyimages

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