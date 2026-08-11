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Тамбери и Чех започнаха защитата на титлите си с класиране за финалите

  • 11 авг 2026 | 20:36
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Действащият шампион в хвърлянето на диск Кристиян Чех и световният рекордьор Миколас Алекна си осигуриха места във финала на дисциплината само с по един опит, постигайки съответно 67.74 м и 67.52 м.

Трикратният световен шампион Даниел Стол обаче се нуждаеше и от трите си хвърляния, за да оглави класирането в група А с най-добър резултат от 63.95 м. Като цяло изглеждаше, че цялата първа група постигна по-слаби резултати.

Лидерът в европейската ранглиста за 2026 г., германецът Стивен Рихтер, беше един от атлетите в първата група и за малко пропусна финала, след като записа едва 62.02 м. Това се случи въпреки личния му рекорд от 74.00 м, поставен през април в Рамона.

Към европейския шампион от 2022 г. Миколас Алекна във финала ще се присъединиха неговият брат Мартинас Алекна и европейският шампион от 2018 г. и световен от 2017 г. Андриус Гуджюс – и двамата също от Литва.

Германия все пак ще има представител във финала, след като Хенрик Янсен се класира трети с 65.42 м. Австриецът Лукас Вайсхайдингер пък се класира четвърти с 65.06 м и ще се опита да се качи на подиума за втори пореден път след среброто си в Рим.

Междувременно в скока на височина Джанмарко Тамбери се завърна, за да защити титлата си, но този път не като фаворит. Причината е, че украинецът Олег Дорошчук държи най-доброто постижение в Европа с 2.33 м. И двамата си осигуриха място във финала.

Много от най-вероятните претенденти за медали преминаха успешно квалификациите, но чехът Ян Щефела, който взе бронз в Токио миналата година и беше преодолял 2.32 м през сезона, не продължи напред. Неговият най-добър опит остана едва 2.19 м.

Във финала към Тамбери ще се присъединят още трима негови сънародници, след като Матео Сиоли, Едоардо Стронати и Кристиан Фалоки също се класираха.

Само двама атлети обаче се класираха за финала с перфектни резултати. Британците Кимани Джак и Джоел Кларк-Кан преодоляха всички височини от първи опит, включително и 2.23 м, с което зарадваха домакинската публика.

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Снимки: Gettyimages

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