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Политехника не спира с трансферите, обяви шесто ново попълнение

  • 11 авг 2026 | 16:10
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Политехника не спира с трансферите, обяви шесто ново попълнение

Политехника не спира с трансферите. Към състава на дупнишкия тим се присъедини Иво Корестилов, обявиха официално от клуба.

“ШЕСТО НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ ЗА НБЛ: ДОБРЕ ДОШЪЛ, ИВО КОРЕСТИЛОВ!

БК Политехника Дупница представя шестото си ново попълнение за дебютния сезон на клуба в Националната баскетболна лига!

Към лилаво-оранжевото семейство се присъединява 21-годишният български баскетболист Иво Корестилов!

Роденият в Бургас състезател е висок 205 см и играе на позициите тежко крило и център. Неговите ръст, атлетизъм и подвижност му позволяват да бъде полезен както в подкошието, така и при играта с лице към коша.

Иво започва баскетболния си път в школата на „Делфин“ Бургас. След това продължава развитието си в академията на сръбския гранд „Цървена звезда“, преди да се присъедини към „Балкан“ Ботевград.

С юношите на „Балкан“ до 19 години Корестилов печели шампионската титла и Купата на България. Силното му представяне му носи и индивидуалното отличие за най-полезен играч – MVP – в турнира за Купата.

През 2023 г. Иво подписва първия си професионален договор с „Балкан“. С ботевградския клуб натрупва опит в НБЛ и записва участия в два поредни сезона на FIBA Europe Cup.

Пето ново попълнение за Политехника
Пето ново попълнение за Политехника

Корестилов преминава и през всички основни юношески национални формации на България. Той представя страната ни при юношите до 16 и 18 години, както и на две европейски първенства с националния отбор до 20 години.

През сезон 2025/26 Иво е част от „Ботев 2012“ Враца и получава значително по-голяма роля в НБЛ. Още в първия кръг записва впечатляващите 25 точки и 6 борби срещу „Берое“, при стрелба 9 от 11 от игра.

Млад, амбициозен и вече натрупал ценен опит в българския елит и европейските клубни турнири, Иво се вписва отлично във философията на Политехника за изграждане на енергичен и конкурентоспособен състав.

Добре дошъл в Политехника, Иво! Пожелаваме ти здраве, силен сезон и много победи с лилаво-оранжевия екип!

ЕДИН ОТБОР. ЕДНА ЦЕЛ”, написаха дупничани на официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Sportal.bg

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