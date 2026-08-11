Ню Йорк срещу ЛеБрон и компания на старта на новия сезон в НБА

НБА обяви кога ще бъде началото на новата кампания и с кои двубои ще бъде открит сезон 2026/27.

81-вият сезон на НБА ще започне на 20 октомври с три мача, които ще противопоставят шест от най-силните отбори от предходната година.

В първия мач за деня шампионът от 2024 година Бостън Селтикс ще гостува на най-силния отбор в Източната конференция от 2025/26 Детройт Пистънс. Веднага след тях действащият носител на титлата Ню Йорк Никс приема Филаделфия 76ърс, който през лятото се подсили със суперзвездата ЛеБрон Джеймс.

Нюйоркчани ще получат шампионските си пръстени, а в "Медисън Скуеър Гардън" ще бъде издигнат банерът за третата титла в историята на клуба.

Програмата на откриващия ден се допълва от сблъсък между шампиона от 2025 година Оклахома Сити Тъндър и финалиста от миналата кампания Сан Антонио Спърс в Тексас, които през миналия сезон играха помежду си 12 пъти.

A CAN'T-MISS TRIPLEHEADER TO OPEN THE SEASON.



🍿 Jayson Tatum, Paul George and the Celtics visit Cade Cunningham and last year's top-seeded Pistons



🍿 LeBron James and Jaylen Brown make Sixers debuts vs. Jalen Brunson and the Knicks on their championship banner raising night at… pic.twitter.com/jazcOOP8PB — NBA (@NBA) August 11, 2026

В изявлението от НБА присъства информация и за мачовете, които ще се проведат на Коледа - традиционен ден за зрелищни срещи в НБА от 79 години насам. Сан Антонио ще гостува на Ню Йорк, Маями Хийт ще играе срещу Бостън, Филаделфия ще пътува до западния бряг за двубой срещу Лос Анджелис Лейкърс, Минесота Тимбъруулвс приема Оклахома Сити, а Денвър Нъгетс ще се изправи срещу Голдън Стейт Уориърс.

Предстоящата кампания ще даде възможност на Ню Йорк да се превърне в първия отбор, който успява да защити титлата си, откакто Голдън Стейт го направи през 2018 година.

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Снимки: Gettyimages