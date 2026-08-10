България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

Националният отбор на България за юноши до 16 години загуби със 73:81 от Швеция в среща от Група С на Европейското първенство U16 в Северна Македония.

За “лъвчетата” това е второ поредно поражение на шампионата. България стартира преди това с 2 победи.

Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, след края на което скандинавците водеха с една точка - 38/37. Шведите обаче дръпнаха сериозно в третия период, който взеха с 24:15. В последната четвърт нашите се доближиха на точка при 64:65, но не съумяха да осъществят пълен обрат.

Марин Йошовски се отличи с 20 точки, 5 борби и 6 асистенции за България, а Николай Цоков и Борис Цоков добавиха съответно 16 и 12 точки. Нашите обаче нямаха отговор на играта на Александър Лукич-Гаврич, който наниза 26 точки за Швеция. Вилхелм Линд реализира 17 точки за победителите, а Елиът Сперлинг Диене добави 12.

Във вторник България излиза от 19:30 часа наше време в Скопие срещу аутсайдера в групата Люксембург.

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