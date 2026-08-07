Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България U16 години надигра Норвегия на Европейското първенство

България U16 години надигра Норвегия на Европейското първенство

  • 7 авг 2026 | 14:57
  • 819
  • 0
България U16 години надигра Норвегия на Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години се наложи над Норвегия с 80-65 в Скопие във втората си среща от група С на Европейското първенство в Дивизия В, което се провежда в Република Северна Македония. Така националите постигнаха втора победа на шампионата.

В следващия си двубой българите ще се изправят срещу Босна и Херцеговина в събота, а на 10 август националите ще играят срещу Швеция. На следващия ден за България предстои последният мач от групата срещу Люксембург.

Най-резултатен за България бе Борис Цоков, който отбеляза 23 точки, като добави 6 борби и 4 асистенции. Марин Йошовски завърши с 20 точки и 4 борби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив взе още един играч от Черно море

Локомотив Пловдив взе още един играч от Черно море

  • 7 авг 2026 | 16:35
  • 1435
  • 2
Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа

Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа

  • 7 авг 2026 | 15:40
  • 471
  • 0
Риалити звезда пак провокира

Риалити звезда пак провокира

  • 7 авг 2026 | 13:41
  • 2841
  • 0
Хезоня се сбогува емоционално с Реал: Знам, че ви подлудявах...

Хезоня се сбогува емоционално с Реал: Знам, че ви подлудявах...

  • 7 авг 2026 | 12:25
  • 826
  • 0
Бившата годеница на Лука Дончич поиска обезщетение от 50 млн. долара и ограничаване на възможността му да вижда децата им

Бившата годеница на Лука Дончич поиска обезщетение от 50 млн. долара и ограничаване на възможността му да вижда децата им

  • 7 авг 2026 | 12:17
  • 4804
  • 4
Нови сериозни обвинения срещу Кауай Ленард и Клипърс за заобикаляне на тавана на заплатите

Нови сериозни обвинения срещу Кауай Ленард и Клипърс за заобикаляне на тавана на заплатите

  • 7 авг 2026 | 11:02
  • 721
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 35384
  • 67
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 20106
  • 116
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8560
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9480
  • 16
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28480
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8464
  • 10