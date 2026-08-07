България U16 години надигра Норвегия на Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години се наложи над Норвегия с 80-65 в Скопие във втората си среща от група С на Европейското първенство в Дивизия В, което се провежда в Република Северна Македония. Така националите постигнаха втора победа на шампионата.

В следващия си двубой българите ще се изправят срещу Босна и Херцеговина в събота, а на 10 август националите ще играят срещу Швеция. На следващия ден за България предстои последният мач от групата срещу Люксембург.

Най-резултатен за България бе Борис Цоков, който отбеляза 23 точки, като добави 6 борби и 4 асистенции. Марин Йошовски завърши с 20 точки и 4 борби.

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