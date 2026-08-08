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Исак Хаджар обясни "културния шок" в Ред Бул след преместването си от Рейсинг Булс

  • 8 авг 2026 | 17:40
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Исак Хаджар определи преминаването си от Рейсинг Булс в Ред Бул за началото на сезон 2026 във Формула 1 като „културен шок“.

Хаджар стана партньор на четирикратния шампион във Формула 1 Макс Верстапен в основния тим на Биковете след само една година в младежкия екип. Въпреки че и двата отбора са собственост на Ред Бул, Хаджар призна, че промяната в работната среда е била огромна.

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„Определено е културен шок, така да се каже. Преминаваш от по-скоро семеен, италиански отбор, към британски. Определено е различно. Рейсинг Булс ми помогна изключително много през първата ми година. Те са свикнали да работят с млади пилоти, за да ги подготвят за основното място“, обясни Хаджар.

Хаджар е част от програмата на Ред Бул от 2021 година насам. Той обясни, че историята му с тестове в юношеските серии и участия в свободни тренировки, включително пилотирането на болида на Верстапенв Абу Даби през 2024, е направила повишението много по-плавно в сравнение със стандартен трансфер между конкурентни конструктори.

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Той също така посочи, че работните му отношения с настоящия му инженер, „Уди“ (Ричард Ууд), всъщност са започнали преди три години по време на тези първоначални тренировъчни сесии.

„Преходът към Ред Бул не е като този на Люис Хамилтън от Мерцедес във Ферари. Аз съм в юношеския отбор от 2021. Участвал съм в тестове в първите свободни тренировки, в юношески тестове. Така че, тази година работя с Уди, но първото ми участие в свободна тренировка с него беше още преди три години. За мен е естествено да бъда тук.

„Все още има моменти, в които трябва да се ощипя, защото не е като да имам 200 състезания с отбора. Всеки път, когато минавам през гаража и влизам в колата, все още изпитвам онова чувство на гордост, че съм там и съм в отбор световен шампион, редом до такъв невероятен съотборник. Заслужавам да бъда тук, но съм и благословен, че съм тук“, разказа френският състезател.

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Снимки: Gettyimages

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