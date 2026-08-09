Даниел Малдини отново смени клуба в Серия "А"

От Каляри официално обявиха привличането на атакуващия халф Даниел Малдини, който пристига с трансфер от Аталанта.

Сделката е оформена като преотстъпване за 1 млн. евро с условна задължителна опция за закупуване в размер на 8+1 млн. евро. Ако тя бъде активирана, договорът на 24-годишния играч ще бъде за пет сезона. Така синът на Паоло Малдини ще облече екипа на седми различен отбор в Серия "А". Освен за родния си клуб Милан и Аталанта, офанзивният футболист е играл още за Специя, Емполи, Монца и Лацио, предимно като преотстъпен. Италианецът, който има 6 двубоя за “Скуадра адзура”, има общо 22 мача с три гола за бергамаските, които го привлякоха в началото на 2025 година за 13 млн. евро плюс бонуси от Монца. През миналата зима обаче те го пратиха под наем при “орлите”, където записа 14 срещи с две попадения.

Maldini è rossoblù 🤝

Benvenuto, Daniel ❤️💙



Qui il comunicato: https://t.co/sbhkriv5im pic.twitter.com/AOhGJjCl0u — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 9, 2026

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