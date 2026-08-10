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Десподов e с още една стъпка по-близо до завръщането си на терена

  • 10 авг 2026 | 16:58
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Десподов e с още една стъпка по-близо до завръщането си на терена

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов e една стъпка по-близо до пълното си възстановяване и отброява дните до завръщането си в игра, пише in.gr.

Десподов е все по-близо до завръщане в игра
Десподов е все по-близо до завръщане в игра

Докато съотборниците му от ПАОК се подготвят за реванша с Андерлехт в третия кръг на турнира Лига Европа, Десподов напредва към най-доброто си състояние. Той продължи индивидуалната си програма за възстановяване, вече тичайки по терена и сега отброява дните до завръщането си в състезанията. При добро развитие на нещата, дори може и да пътува за реванша срещу белгийците. Самият играч не пропусна да покаже напредъка си, като пусна и снимка в профила си в социалните мрежи, на която се вижда беговата му работа, докато отдолу има текст „една стъпка по-близо“. В началото на месец май Десподов претърпя операция на на палеца на крака, като проблемът се оказа по-сериозен от очакваното. Първоначално лекарите на ПАОК решиха да третират инфекцията с медикаменти, но това не помогна и се стигна до операцията.

Андерлехт разплака ПАОК на “Тумба” без Десподов
Андерлехт разплака ПАОК на “Тумба” без Десподов

От положителната страна за ПАОК е присъствието на новото попълнение Димитрис Янулис, който сега работи на пълни обороти с останалата част от отбора. Освен Десподов, още четирима футболисти няма да бъдат на разположение за Лиши, който трябва да измисли тактика, с която да преодолее пасива от 0:1.

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