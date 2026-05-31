  Инцидент извади Самуил Иванов от втория кръг на Формула 4 Централна Европа

Инцидент извади Самуил Иванов от втория кръг на Формула 4 Централна Европа

  • 31 май 2026 | 14:38
Излитане от пистата и удар в предпазните стени в квалификацията вчера сложи край на участието на българския пилот Самуил Иванов във втория кръг на Формула 4 Централна Европа.

Сезонът продължава на „Залцбургринг“, а Самуил стигна вчера до 17-ото място в квалификацията, но записа само една бърза обиколка преди инцидента.

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг"

„Сами започна силно квалификацията, беше близо до топ 15, но имаше инцидент, спряха сесията с червен флаг, при подновяването гумите му не бяха достатъчно добре загрети – обясни за Sportal.bg Петър Гьошев от Моторспорт Академията. – И на завой №12 Самуил загуби сцепление и излетя от пистата.

„При удара пострада колата, но не беше нещо сериозно, можеше да оправим болида и той да продължи в сесията, като имаше потенциал да подобри с още 1 секунда времето и да прогресира още в класирането.

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

„Оказа се обаче, че след удара Сами е с болки в китките, не е свалил ръцете си от волана при удара и това се оказа решаващо.

„След като стана ясно, че Сами не може да продължи в квалификацията, той и родителите му си заминаха за България, за да отиде той на лекар и по-обстоен преглед, за него уикендът приключи предсрочно. Което е жалко защото тук имаше потенциал за добро представяне.“

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла
