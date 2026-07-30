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Черноморец (Бургас) се завръща на "Лазур"

  • 30 юли 2026 | 13:35
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Черноморец (Бургас) се завръща на "Лазур"

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание на 30 юли 2026 г., на което разгледа доклада на Комисията по стадионите към БФС относно състоянието на стадион "Лазур" и възможността на Черноморец (Бургас) да провежда домакинските си срещи от Втора лига на спортното съоръжение.

След разглеждане на доклада Лицензионната комисия прие, че стадион "Лазур" изпълнява минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от Втора лига. На това основание комисията взе решение да допусне Черноморец (Бургас) да посреща домакинските си срещи през сезон 2026/2027 на стадион "Лазур".

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