Лудогорец става част от EAFC 27?

Отборът на Лудогорец може да стане част от най-популярния футболен симулатор - EAFC. "Орлите" попаднаха в бета версията на играта, която се очаква да излезе в края на септември.

🆕️ Clubes se sumarían a #FC27

Masculino

🇧🇬 Ludogorets

🇨🇾 AC Omonia Nicosia



Femenino

🇸🇪 BK Häcken

🇳🇴 Brann

🇮🇸 Breidablik

🇳🇱 Twente pic.twitter.com/SrybJ2HLtj — NonoLoko🔟 (@NonoLoko10) August 7, 2026

Разградчани ще попаднат в "Rest of World" (Останалия свят), където място намират тимове, чиито първенства не са лицензирани от EA Sports. Очакванията са, освен Лудогорец, там да попадне и кипърският шампион Омония (Никозия).

Към този момент няма новини за грандовете Левски и ЦСКА или за някой друг български клуб. Предстои потвърждаване на финалната версия на играта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google