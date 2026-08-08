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Лудогорец става част от EAFC 27?

  • 8 авг 2026 | 11:53
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Отборът на Лудогорец може да стане част от най-популярния футболен симулатор - EAFC. "Орлите" попаднаха в бета версията на играта, която се очаква да излезе в края на септември.

Разградчани ще попаднат в "Rest of World" (Останалия свят), където място намират тимове, чиито първенства не са лицензирани от EA Sports. Очакванията са, освен Лудогорец, там да попадне и кипърският шампион Омония (Никозия).

Към този момент няма новини за грандовете Левски и ЦСКА или за някой друг български клуб. Предстои потвърждаване на финалната версия на играта.

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