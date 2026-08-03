"Черно-бяла" съпричастност на базата към трагедията в Славия

Локомотив Пловдив отдаде почит към загиналите деца от школата на Славия! През уикенда на клубната база в квартал "Тракия“ се проведоха две контролни срещи между наборите 2012 и 2009 на черно-белите и столичния тим. Преди началото на двубоите всички треньори, съдии, футболисти и зрители сведоха глави и почетоха с минута мълчание паметта на двете деца от школата на 'белите", които трагично загубиха живота си при пътен инцидент.

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В знак на съпричастност членът на Управителния съвет на ПФК Локомотив Пловдив Ташо Ташев връчи на представителите на столичния клуб възпоменателна статуетка, изобразяваща две ангелчета.

Директорът на детско-юношеската школа на "черно-белите" Георги Недевски подари на представител на Славия специална фланелка за треньора от школата на "белите“ Иван Терзийски, който също пострада при тежкия пътен инцидент. Терзийски е добре познат на "черно-бялото" семейство, тъй като в миналото бе част и от школата на Локомотив.

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ПФК Локомотив Пловдив още веднъж изразява своите най-искрени съболезнования към близките на загиналите деца, както и своята подкрепа към всички в Славия в този изключително тежък момент, обявиха от "Лаута".

Във въпросните контроли Локомотив U15 (набор 2012) победи Славия U15 с 3:0. Йоан Гичев даде аванс на "смърфовете" за 1:0 в 7-ата минута. Иво Костадинов покачи на 2:0, а крайното 3:0 оформи Симон Василев. Възпитаниците на Даниел Димитров започват шампионата в Елитната група до 15 години с гостуване на Лудогорец (Разград). Първенството започва в периода 15-16 август.

Отборът на Локомотив (Пловдив) до 18 години загуби от Славия U18 с 0:2. Първенството в Елитната група до 18 години започва в периода 15-16 август, а в първия кръг пловдивчани гостуват на Ботев (София).

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