Син на френска легенда пощури полицията по време на рали "Финландия"

Според финландския вестник „Кескисуомалайнен“ осем пилоти са имали проблеми с полицията по време на рали "Финландия", 10 кръг от сезона в WRC. Става въпрос за французите Адриен Фурмо, Артур Пеламург и Пабло Саразен, латвиецът Мартинс Сескс, ирландецът Джош Макърлийн, естонецът Роберт Вирвес, турчинът Угур Сойлу и шведът Кале Карлберг.

Фурмо, Сескс и Макърлийн са заводски пилоти на Хюндай и М-Спорт, като Фурмо в крайна сметка завърши на четвърто място в генералното класиране.

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„Кескисуомалайнен“ съобщава, че най-сериозен е бил казусът с Пабло Саразен - син на легендата Стефан Саразен, който е един от малкото, карали във Формула 1 и WRC. Пабло се състезава в Rally 2 категорията, е заподозрян в сериозно застрашаване на пътната безопасност. Твърди се, че френският пилот е изпреварил няколко автомобила в зона със забрана за изпреварване на магистрала 9 в събота.

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Близо до центъра на Корпилахти Саразен е изпреварил и полицейски патрул, който веднага е започнал преследване. Той не е реагирал на сигналите на полицията да спре и е отбил едва след като служителите на реда са се изравнили с колата му в лентата за изпреварване и са му подали знак да спре. На Саразен е наложена забрана за шофиране, като продължителността ѝ и размерът на глобата ще бъдат определени от окръжен съд.

Останалите пилоти, хванати от полицията, са били виновни за превишена скорост, като в някои случаи нарушението е било значително. Сойлу и Карлберг например са били засечени със 100 км/ч в зона с ограничение 50 км/ч в населеното място Коскенпя. На същото място Фурмо е минал с 84 км/ч.

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Повечето от пилотите са получили глоби от 200 евро, въпреки че са превишили значително ограничението на скоростта. Най-голямата глоба, в размер на 510 евро, е наложена на Сойлу.

За лица, регистрирани като живеещи в чужбина, размерът на дневната глоба също се основава на месечния им нетен доход. Финландската полиция обаче не може да провери данъчните досиета на чуждестранните шофьори при налагане на глоби. Минималната глоба за превишена скорост е 200 евро.

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От полицията съобщиха, че на шестима от хванатите рали пилоти са наложени временни забрани за шофиране след събитието.

Смята се, че Сескс и Макърлийн са единствените пилоти, които са избегнали временни забрани, след като са били засечени с „едва“ 86 км/ч в зона с ограничение 60 км/ч.

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Снимки: Imago