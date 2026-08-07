Един ден с Никола Цолов и Формула 4 на „Ред Бул Ринг“

„Спираме 70 метра преди завоя, качваме левите гуми на бордюра на влизане, както и на излизане от завоя, като го минаваме на 4-а предавка“, българският пилот във Формула 2 Никола Цолов изстрелва този отговор за секунди и успява да изненада инструкторът, който току-що е запитал малката ни група как трябва да се мине през първия завой на „Ред Бул Ринг“.

Действието се развива в малка зала, където двама инструктори от пистата ни запознават със завоите на „Ред Бул Ринг“, както и с особеностите на болидите от Формула 4 от 2018. А ние сме на пистата, където Никола е постигнал някои от най-големите си успехи във Формула 3 и Формула 2, защото двамата победители от Red Bull Kart Fight Виктор Николов и Георги Ванков ще седнат зад волана на болиди от Формула 4. А с тях и още няколко човека, както и Никола. Виктор спечели Red Bull Kart Fight в България, а Георги – в Гърция. И наградата им е да карат с Никола Цолов болиди от Формула 4 на австрийското трасе. И това ако не е мотивация за се бориш за победата в Red Bull Kart Fight.

Никола Цолов за битката за титлата, ученето от съперниците и "поглеждането към голямата картина"

В хода на инструктажа в залата научаваме още малко за завоите, както и че Формула 4 колата е с мощност 200 конски сили и тежи под 600 килограма. Ускорява от 0 до 100 км/ч за по-малко от 4 секунди, но това няма голямо значение, тъй като на волана няма скоростомер, а само дигитален оборотомер със светлинна индикация: зелено, оранжево и червено. Като светват червените светлинки, значи вече си закъснял с превключването с горната предавка.

Следва преобличане с гащеризони, мерене на каски и обувки, а за Виктор и Георги, както и останалите в групата това не е непознато – всички имат вече сериозен опит зад гърба си в картинг състезанията за издръжливост, отнасят се сериозно към пилотирането, участвали са в много битки, във всякакви атмосферни условия. А и някои са се качвали и преди на кола от Формула 4, така че ще е интересно.

Никола споделя опита си от сезон 2022, когато доминира в испанската Формула 4 и спечели титлата, а след това, разбира се, е научил още много неща във Формула 2 и Формула 3.

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Обяснява ни как на всички прави можем да караме на най-високата 6-а предавка, как да загряваме гумите на правите на пълна газ и със спирачка, как в рамките на обиколката не трябва да има време, в което не даваш газ или не натискаш спирачката, т.е не трябва да пускаме колата по инерция. Все неща, които казвам ви от опит, са невъзможни за обикновен човек, който от 20 години не е сядал в болид от малките формули.

В алеята пред боксовете групата успява да тръгне с минимална загуба на време заради угаснали двигатели и следват две обиколки зад инструктор зад волана на Порше 718. Защото в порше-то има климатик е смешната му реплика, все пак австрийският хумор не се различава много от германския.

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При първата обиколка на зелен флаг един от нашите се завърта и затъва в чакъла в зоната за сигурност на завой №4, червен флаг и се прибираме в бокса за леко ядосаните напомняния на инструктора да внимаваме повече и сравнително бързо се връщаме на пистата.

Автомобилите от Формула 4 са създадени за 16-годишни "острилки" като Любо Руйков и Виктор Николов, които идват от картинга с много скорост и бързо я пренасят на по-големите писти. Но пък всеки, без значение от възрастта, може да се забавлява на трасето с тези коли.

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Караме на версията за MotoGP на пистата, т.е. с шикана преди трети завой, с изненада установявам, че влизането към последните два завоя изобщо не се вижда, поне аз него виждам от кокпита. После споделям това на Никола, а той ми отвръща, че всъщност нашите позиции са били много по-високи в сравнение с тези на състезателите във Формула 4, да не говорим за Формула 2 с по-големите гуми и системите Halo.

За темпото няма смисъл да отварям дума – Никола се забавлява с невъзможна за останалите скорост и траектории, изкарваме сесията без повече инциденти, а за 15 обиколки Никола ме застигна само два пъти… А в началото на сесията го видях как ускори към първия завой и след това малко по-късно, когато трябваше да го пропусна. Вече съм напълно наясно как са се чувствали неговите съперници във Формула 4 през 2022 – виждаха го на старта, а след това и на финала.

След края на сесията идва време за снимки и началото на разказите за преживяванията в кокпита. Тази част продължава и вечерта, със сигурност и още дълго време.

Защото такива изживявания се случват много рядко и се помнят изключително дълго, направо цял живот.

Преди да си тръгнем казвам на Никола, че той и колегите му са просто „невъзможни“, в смисъл, че правят невероятни неща на пистата. Той ми благодари, а аз за първи път в живота си го моля за селфи. За да нарушим традицията в моторните спортове и в един кадър да влязат най-бързият и най-бавният на пистата.

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Снимки: Sportal.bg