Хамилтън най-после показа новото си куче

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън най-после лично показа новото си куче – голдън ретрийвърът Хейло.
Интересно е, че първата снимка на малката голдънка се появи в нета благодарение на Ким Кардашиян, когато все още не беше напълно сигурно, че най-успешният пилот в историята на Формула 1 е решил да смени породата на домашния си любимец.
Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата
Последното куче на Хамилтън – булдогът Роско, стана жертва на пневмония миналата година и Люис понесе тежко загубата, но сега вече готов за ново куче.
Хейло пристигна в Лос Анжелис от щата Мейн, като с нейното възпитание се е заела треньорката Кърстин Макмилан, която обучаваше и Роско.