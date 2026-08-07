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Хамилтън най-после показа новото си куче

  • 7 авг 2026 | 18:09
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Хамилтън най-после показа новото си куче

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън най-после лично показа новото си куче – голдън ретрийвърът Хейло.

Интересно е, че първата снимка на малката голдънка се появи в нета благодарение на Ким Кардашиян, когато все още не беше напълно сигурно, че най-успешният пилот в историята на Формула 1 е решил да смени породата на домашния си любимец.

Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата
Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата

Последното куче на Хамилтън – булдогът Роско, стана жертва на пневмония миналата година и Люис понесе тежко загубата, но сега вече готов за ново куче.

Хейло пристигна в Лос Анжелис от щата Мейн, като с нейното възпитание се е заела треньорката Кърстин Макмилан, която обучаваше и Роско.

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