Ландо Норис: Този сезон съм в по-добра форма спрямо 2025 година

Световният шампион Ландо Норис заяви, че представянето му през настоящия сезон засенчва това от шампионската му кампания през миналата година.

Норис се изкачи на най-високото стъпало на подиума миналата неделя в Унгария, отбелязвайки първата си победа в състезание за сезона. Скокът във формата на Макларън дойде в уикенд, в който отборът представи значителен пакет с подобрения, стремейки се да се присъедини трайно към битката в челото на колоната.

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Въпреки че изостана от съотборника си Оскар Пиастри в началото, Норис видимо имаше по-добро темпо и го изпревари, когато австралиецът се сблъска с проблеми с изостанали пилоти след спирането си в бокса. Вече в осмата си кампания във Формула 1, Норис твърди, че представянето му на „Хунгароринг“ е сред най-добрите в кариерата му.

„Направих добро състезание тук, в Будапеща, и миналата година“, каза той. „По това време започнах да правя някои добри състезания, знаете, в Монако, Силвърстоун, Унгария.



„В момента вероятно бих казал, че това беше едно от най-добрите ми представяния по отношение на извличането на максимума от колата и това да бъда толкова близо до лимита във всяка една обиколка. Толкова близо, че отборът трябваше да ме помоли да намаля малко темпото.“

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Шансовете на Норис за втора поредна титла изглеждат малки след преполовяването на сезона, тъй като той изостава с 91 точки от лидера Андреа Кими Антонели. Тъй като тази година не разполага с болид, с който постоянно да се бори за победи, Норис признава, че „боли“ да се намира в по-добра форма в сравнение с 2025, но да няма колата, която да му донесе подобни резултати.

„Въпреки че ме боли да го кажа, защото това не означава, че просто печелиш, чувствам, че върша по-добра работа тази година, отколкото миналата, и е така от известно време“, каза той.



„Това просто не означава, че печелиш състезанието. Когато имахме кола, мисля, че думите ми, когато казах: „Мисля, че представянето ми е едно от най-добрите“, доказаха точно това: че мога да изляза и да спечеля много убедително и да бъда на полпозишън в добра кола.



„Върша по-добра работа и това е благодарение на работата в много различни области – някои извън пистата с моя екип, а други и тук, на пистата. Просто работя във възможно най-много аспекти. Много малки разлики се натрупват и днес виждате резултата“, завърши световният шампион.

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Снимки: Gettyimages