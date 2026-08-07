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Рафаел Камара коментира слуховете, че ще отиде в Хаас

  • 7 авг 2026 | 21:08
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Бразилецът Рафаел Камара отказа да говори подробно за слуховете, свързващи го с място в Хаас във Формула 1 през следващата година и подчерта, че е напълно фокусиран върху настоящия сезон. В момента пилотът на Инвикта, който е част от академията на Ферари, е съперник на Никола Цолов в надпреварата за титлата във Формула 2.

Камара заяви, че слуховете го окуражават, но добави също така, че ако не постигне желаните резултати през този сезон, тези спекулации са безсмислени.

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"Хубаво е да се чуват подобни неща. В момента всъщност никой не знае, но е приятно да усещаш, че си с още една крачка по-близо до мечтата си. В същото време обаче се старая да не мисля много за това, защото и в момента съм в много важен шампионат. Ако се справя добре, най-вероятно ще получа шанс. Просто съм фокусиран върху тази година", казва той в интервю, публикувано на сайта на Формула 2.

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"Не много хора получават тази възможност, особено в отбор, който е сред най-добрите във Формула 2 и се бори за титлите. В момента просто искам да извлека маскимума от това и да се наслаждавам на всеки момент", добавя бразилецът.

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Ферари и Хаас поддържат близко техническо партньорство и вторите често дават път на млади пилоти от италианската академия. Именно заради това спекулациите изпращат Камара в Хаас, където той може да бъде потенциален заместник на Естебан Окон.

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Снимки: Gettyimages

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