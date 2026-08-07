Рафаел Камара коментира слуховете, че ще отиде в Хаас

Бразилецът Рафаел Камара отказа да говори подробно за слуховете, свързващи го с място в Хаас във Формула 1 през следващата година и подчерта, че е напълно фокусиран върху настоящия сезон. В момента пилотът на Инвикта, който е част от академията на Ферари, е съперник на Никола Цолов в надпреварата за титлата във Формула 2.
Камара заяви, че слуховете го окуражават, но добави също така, че ако не постигне желаните резултати през този сезон, тези спекулации са безсмислени.
Един ден с Никола Цолов и Формула 4 на „Ред Бул Ринг“
"Хубаво е да се чуват подобни неща. В момента всъщност никой не знае, но е приятно да усещаш, че си с още една крачка по-близо до мечтата си. В същото време обаче се старая да не мисля много за това, защото и в момента съм в много важен шампионат. Ако се справя добре, най-вероятно ще получа шанс. Просто съм фокусиран върху тази година", казва той в интервю, публикувано на сайта на Формула 2.
Никола Цолов за битката за титлата, ученето от съперниците и "поглеждането към голямата картина"
"Не много хора получават тази възможност, особено в отбор, който е сред най-добрите във Формула 2 и се бори за титлите. В момента просто искам да извлека маскимума от това и да се наслаждавам на всеки момент", добавя бразилецът.
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон
Ферари и Хаас поддържат близко техническо партньорство и вторите често дават път на млади пилоти от италианската академия. Именно заради това спекулациите изпращат Камара в Хаас, където той може да бъде потенциален заместник на Естебан Окон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages