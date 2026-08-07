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Бедзеки с рекорд в официалната тренировка на „Силвърстоун“

  • 7 авг 2026 | 19:20
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Бедзеки с рекорд в официалната тренировка на „Силвърстоун“

Звездата на Априлия Марко Бедзеки беше най-бърз в официалната тренировка за Гран При на Великобритания в MotoGP на пистата „Силвърстоун“. Доскорошният водач в класирането постигна 1.56,280 минути в най-бързата си обиколка, с което подобри с почти 1 секунда рекорда на трасето. Преди него в историята на MotoGP нямаше пилот, записал обиколка под 1.57 минути на британското трасе, а днес го постигнаха първите петима в класирането.

А Бедзеки вчера получи разрешение от лекарите да стартира този уикенд, тъй като падна в квалификацията в Германия, имаше счупване на ключицата и беше опериран в Италия.

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Втори, на 0,335 секунди завърши Раул Фернандес, следван от Фабио ди Джантонио, който остана на 0,398 секунди от Бедзеки.

Лидерът в световния шампионат Хорхе Мартин завърши точно на половин секунда от съотборника си Бедзеки, а един от лидерите в класирането преди последните опити Ай Огура потъна до петото място, на 0,530 секунди от водача.

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Двамата братя Маркес окупираха шестото и седмото място – Марк е шести, на 0,733 секунди от първата позиция, а Алекс е на 0,750 секунди.

Топ 10 допълни Педро Акоста, който падна в края на тренировката, но успя да си осигури класиране директно за втората част на квалификацията.

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Снимки: Gettyimages

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