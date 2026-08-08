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Живко Желев за успешния старт на ОФК Хасково

  • 8 авг 2026 | 09:05
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Живко Желев за успешния старт на ОФК Хасково

ОФК Хасково победи гостуващия му Гигант (Съединение) с 4:2. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

ОФК Хасково удари Гигант на старта в мач с шест гола
ОФК Хасково удари Гигант на старта в мач с шест гола

Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Спечелихме двубоя на мускули и с характер. Играчите на Гигант стояха доста по-добре от нас като отбор и като качества. Записахме много важна победа. Показахме невероятен хъс. Всички момчета се раздадоха. Дано контузията на Христо Бойков да не е нещо сериозно. Атакан Йълмаз не просто дебютира, а изигра един много добър мач. Дори изработи единия гол. Васил Василев, отбеляза две попадения. Тича, старае се, бори се, много. Има сърце момчето и се раздава. Освен това е много сериозен и в тренировките. Реално, той е играч на мача”.

Снимка: fchaskovo.com

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