Живко Желев за успешния старт на ОФК Хасково

ОФК Хасково победи гостуващия му Гигант (Съединение) с 4:2. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

ОФК Хасково удари Гигант на старта в мач с шест гола

Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Спечелихме двубоя на мускули и с характер. Играчите на Гигант стояха доста по-добре от нас като отбор и като качества. Записахме много важна победа. Показахме невероятен хъс. Всички момчета се раздадоха. Дано контузията на Христо Бойков да не е нещо сериозно. Атакан Йълмаз не просто дебютира, а изигра един много добър мач. Дори изработи единия гол. Васил Василев, отбеляза две попадения. Тича, старае се, бори се, много. Има сърце момчето и се раздава. Освен това е много сериозен и в тренировките. Реално, той е играч на мача”.

Снимка: fchaskovo.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google