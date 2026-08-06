Нов футболист в ОФК Хасково

ОФК Хасково се посили с един нов футболист преди началото на новия сезон 2026/27.

Към “червените” официално се присъедини Атакан Йълмаз. Той пристига от отбора на ФК Крумовград, за който игра през пролетния полусезон на изминалата кампания. За последно Йълмаз се отчете с два гола в срещата с Юнак (Ардино) от Междинната Областна група Кърджали/Смолян.

Новият играч взе участие в летните контроли на хасковлии и остави добро впечатление у треньорското ръководство.

Заради проблеми с документите обаче той няма да може да играе срещу Гигант (Съединение) утре.

Атакан Йълмаз е юноша на Арда (Кърджали) и е играл още в Швеция.

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