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Живко Желев за старта на ОФК Хасково

  • 6 авг 2026 | 17:44
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Живко Желев за старта на ОФК Хасково

Утре, ОФК Хасково открива новия сезон на Югоизточната Трета лига с домакинския двубой срещу Гигант (Съединение).

Треньорът Живко Желев коментира пред Sportal.bg готовността на отбора си за предстоящата кампания.

„Надявам се, че сме готови. Дали е така, ще си проличи в хода на сезона. Имаме доста проблеми. Основни футболисти, пропуснаха голяма част от тренировъчния процес. Записаха и малко минути в контролите – Христо Бойков, Васил Василев, Владислав Узунов. Контузии не им позволиха повече. Под въпрос за утрешния мач са капитана Тейнур Марем, Бойков и Василев. Въпреки проблемите, ще направим възможното да се представим най-добре. Слаби противници няма“.

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