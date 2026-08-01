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„Розите“ спечелиха в Хасково

  • 1 авг 2026 | 12:23
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„Розите“ спечелиха в Хасково

Розова долина (Казанлък) победи в Хасково местния ОФК с 3:2 в приятелска среща. Домакините започнаха с почти юношески състав. Съперникът се възползва и взе категоричен аванс до почивката. Никола Арнаудов, Владимир Дечев и Даниел Драгомиров разтресоха мрежата на хасковската врата. През второто полувреме за домакините влязоха някои от основните футболисти. Васил Василев и Костадин Пеев реализира за окончателното 2:3. Имаше още критични моменти пред вратите. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти, попаднали в съставите им за контролата.

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