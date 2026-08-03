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  3. Борислав Стойчев: Липсваше ни концентрация в някои ситуации, търсим нови футболисти

Борислав Стойчев: Липсваше ни концентрация в някои ситуации, търсим нови футболисти

  • 3 авг 2026 | 21:00
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Старши треньорът на Янтра Борислав Стойчев коментира загуба на тима в гостуването на Етър с 1:2 в сблъсък от втория кръг на Втора лига.

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„Липса на концетрация в две ситуации, които трябваше да сме по-фокусирани. Имахме ситуации особено през първото полувреме. Не успяхме и това беше причината да загубим. Трябва да си продължим с този начин на работа и тази игра. Не е лесно, че все още нямаме точки, но показваме идея. Търсим нови футболисти, има позиции на които трябва да вземем хора. Трябва просто да работим. Нямаме финансови притеснения. Не е лесно само с българи, заложили сме на такава политика, но съм сигурен, че ще се подобрим“, завърши той.

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