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Русия за ЦСКА: Ще има все повече спекулации - имам договор, ако някой има да казва нещо, да го казва

  • 3 авг 2026 | 20:55
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Наставникът на Етър Иван Иванов даде мнението си след победата с 2:1 срещу Янтра (Габрово). Бившият национал заяви, че всяка седмица забелязва напредък при "виолетовите". Той не потвърди, но и не отрече за интерес от страна на ЦСКА. По-рано се появи информация, че армейците го искат за наставник на дубъла.

"Чак толкова добре не мисля, че сме играли. Да, имахме футболно надмощие, знаехме какво да правим. Имам забележки за моя отбор - през по-голямата част от мача за взимането на решения, центрирането, движенията в послендите 10 метра. Като цяло съм доволен, но има още какво да израстваме и как да провеждаме атаките си. Първото полувреме имахме 7-8 влизания, нахлувания в наказателното поле.

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На почивката направихме някои корекции как да провеждаме атаките си. Можем още повече, но натискът беше достатъчно да изморим Янтра. И физически стояхме по-добре от Янтра, но за "Б" група говоря, иначе сме доста далеч (смее се). Вижда се с всяка седмица едно надграждане. Спекулация за мен и дубъла на ЦСКА? Ще се появяват все повече и повече спекулации. Имам договор, няма какво да коментирам. Който има да казва нещо, да излиза и да казва. Обвързал съм се с Етър, имам двугодишен договор, имаме работа да вършим, чувствам се добре", заяви бившият защитник на ЦСКА.

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