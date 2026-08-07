Никола Цолов за битката за титлата, ученето от съперниците и "поглеждането към голямата картина"

Лидерът в шампионата Никола Цолов прави равносметка на кампанията си за титлата до момента и споделя надеждите си за следващата фаза от годината.

Той влиза в лятната пауза като водач в класирането, но това не означава, че Никола Цолов смята сезона си за перфектен. Пилотът на Кампос Рейсинг постигна впечатляващите шест победи в състезания през 2026 и има преднина от 20 точки пред най-близкия си преследвач Габриеле Мини.

Това се дължи на упорита работа, а Цолов споделя, че по-трудният старт на годината е повлиял на подхода на него и отбора му към летните кръгове. Той смята, че тепърва предстои да покаже още по-добро представяне.

„Чувството е добро, защото очевидно работата, която положихме извън сезона и зад кулисите, наистина се отплаща много напоследък“, обясни Българския лъв пред официалния сайт на Формула 2.



„Преодоляването на трудните моменти в началото на годината според мен ни направи по-силни, накара ни да разбираме всичко по-добре. Опитваме се да управляваме всичко, което е под наш контрол. Очевидно имахме страхотна серия от няколко уикенда, но наистина мисля, че предстои още.



„Въпреки че изглежда почти невъзможно да стане по-добре, аз наистина усещам, че има още какво да подобряваме заедно с отбора. И гледам напред с повече увереност.“

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

„Силвърстоун“ бележи най-забележителния уикенд за Цолов до момента, като той спечели и двете състезания и постави нов рекорд за поредни победи в шампионата – три. Това се случи след една на пръв поглед успешна квалификационна сесия, според Цолов, тъй като българинът завърши пети и беше много доволен от резултата. Въпреки че пред него имаше съперници за титлата, той и Кампос са знаели, че са в добра позиция да напреднат, както обяснява самият той.

„Става въпрос за извличане на максимума от уикенда, което мисля, че бяхме единствените, които наистина го направиха. И това ни постави в позицията, в която се озовахме. Защото мисля, че още в квалификацията петото място, макар и да не звучи страхотно, предвид случилото се миналата година и как можеше да се държи колата, бяхме наистина доволни.



„Честно казано, бях доста щастлив с петото място. Просто бях доволен от работата, която свърших. Резултатът беше последствие, което не мога да променя. Щастлив съм от обиколката, която направих, защото бях под голямо напрежение. В един момент мислехме, че сме извън топ 10.



„След това в състезанията просто преобърнахме колата и имахме огромна положителна промяна, която установихме, че е тенденция през годината. Какво работи, какво не, и мисля, че това трябва да ни направи още по-силни занапред“, разказа Цолов.

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

Въпреки че Цолов остава пилотът, когото всички преследват, той влиза в лятната пауза след два трудни уикенда на „Спа“ и в Будапеща. Мини и Рафаел Камара са съответно втори и трети и намалиха разликата до лидера. Интересното е, че пилотът от академията на Ред Бул приема последните неуспехи спокойно. Той отдава това на промяна в манталитета си по-рано през сезона, която го е насочила към успехите досега.

„Нищо всъщност не се променя. Мисля, че винаги се опитваш да дадеш най-доброто от себе си. И смятам, че подходът, който възприех след Монако, е правилният и този, който ще следвам. Какво се промени в Монако? Видях голямата картина.



„Не става въпрос да печелиш всяко състезание. Става въпрос да събереш най-много точки през целия шампионат. А аз идвах от уикенд в Канада, където давах всичко от себе си във всяка обиколка, всяко състезание, всяка сесия. Което на теория е това, което искаш да видиш.



„Бях наистина отдаден на целия уикенд и всичко останало. Но това доведе до някои ситуации, които можеха да бъдат избегнати. Очевидно много от тях бяха просто лош късмет, други можеха да променят изхода.



„Затова реших: виж, не е нужно да печеля всичко. Знам, че мога, но не е нужно. И колкото по-скоро го осъзнаеш, толкова по-добре за теб.



„За мен да видя какво прави Габриеле беше страхотен пример. Научих се от него и превърнах слабостите си в силни страни. Просто се опитвам да видя в какво е наистина добър всеки и да го комбинирам в едно за себе си.



„Всички имаме силни страни. Аз имам, Габи има, Рафа има. И една от моите силни страни, усещам, е да се развивам и да се уча. Така че просто използвам тази сила, за да се усъвършенствам. И със сигурност това е подход, който ще следвам до края на годината“, завърши българинът.

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Снимки: Imago