Джак Милър очаква съвсем скоро да има яснота за бъдещето си в Ямаха и MotoGP

Пилотът на Прамак Ямаха Джак Милър продължава преговорите с Ямаха и очаква бъдещето му в състава на японците и MotoGP като цяло да стане ясно в близките седмици, съобщава motorsport.com.

Австралийският пилот е свързван с преминаване в Световния супербайк шампионат през следващия сезон, което може да сложи край на 12-годишната му кариера в кралския клас. Очакванията на специализираните медии са Ямаха да промотира Изан Гевара от Moto2 и той да си партнира с Топрак Разгатлиоглу през следващия сезон, което автоматично изключва Милър от сателитния отбор на японците. Ако това се случи, 31-годишният австралиец ще стане съотборник на Шави Виерхе в Супербайк.

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Попитан дали говори с Ямаха за 2027, Милър каза: "За други шампионати, да. Говорим с всички и опитваме да намерим най-доброто място за мен занапред. Надявам се в следващите няколко седмици да имаме новини, но ако нямаме - нямаме. С Ямаха мислим по сходен начин и аз лично се наслаждавам на работата ми с тях. Не мога да отричам това.



"Само преди две седмици бях на "Сузука" и нямаше да го направя, ако не ми харесваше да работя с тези хора - и служители, и ръководство. Със сигурност имаме да сортираме някои детайли. Не знам откъде изтича информация в медиите, но всеки път разбирате, когато имам разговори с тях. Може би имат "бръмбар" в офиса. Ще видим какво ще се случи", каза още Милър.

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Снимки: Gettyimages