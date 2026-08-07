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  3. Дейвид Култард отписа сезона на Уилямс след ужасяващата първа половина

Дейвид Култард отписа сезона на Уилямс след ужасяващата първа половина

  • 7 авг 2026 | 15:54
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Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард обяви сезона на Уилямс за „отписан“ след окаяните първи 11 кръга за британския отбор.

След като си осигури сензационното пето място в шампионата при конструкторите миналата година, мнозина очакваха Уилямс да направи силен старт при новите регулации за задвижващите системи. Тимът не въведе никакви големи подобрения през 2025, за да се съсредоточи изцяло върху новите правила, но въпреки това се озова отново в дъното на стартовата решетка.

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Сезонът за Уилямс започна по възможно най-лошия начин, като отборът пропусна шейкдауна в Барселона, като беше единственият, който не присъства. Закъснения попречиха на базирания в Гроув тим да излезе на пистата навреме, а когато най-накрая го направи, болидът му беше със значително наднормено тегло и липса на цялостна производителност.

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Ситуацията доведе до нарастващо разочарование за Карлос Сайнц и Алекс Албон, като и двамата редовно получават извинения от шефа на отбора Джеймс Ваулс. Култард, бивш пилот на Уилямс, не е впечатлен от случилото се в стария му отбор и не вижда как той може да достигне миналогодишните си висоти през втората половина на кампанията.

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„Да, вижте, те сбъркаха“, каза Култард в подкаста Up To Speed. „Но смекчаващото обстоятелство, както научаваме все повече, е, че са получили голяма част от информацията, с която са работили, от външните си доставчици късно. Това е означавало, че след това е трябвало да коригират вътрешно това, което изграждат, и то се появи късно и тежко. А късно и тежко не е добро нещо; те пропуснаха първия тест.

„Но завръщането ще бъде сладко и мисля, че имат двама фантастични пилоти. И да, може да нямат много точки, но за феновете на Уилямс по света това е разочарование.

„Тази година ще бъде донякъде отписана в това отношение. Те няма да постигнат пето място, освен ако не пуснат някакво невероятно подобрение, което, предвид че сме в лятна почивка, не съм сигурен, че ще направят.

„Може да получат още едно подобрение тази година, но в противен случай целият фокус ще бъде върху следващата“, добави още шотландецът.

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Снимки: Gettyimages

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