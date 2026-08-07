Няма да има рали “България”, сменя го гръцко състезание

Днес Автомобилната федерация на България (АФБ) официално съобщи, че планираното за другия месец рали “България” (4-6 септември) няма да се проведе. Като причина за провала на състезанието се сочи липсата на “осигурено на този етап финансиране от държавата”.

Възстановяването на най-голямото ни рали отново се отлага, а неговото място в рали календара ни за сезон 2026 ще заеме гръцкото рали “Дет” (Deth Rally). Състезанието ще се проведе на 12-13 септември и ще е трети кръг от рали шампионата на България.

За българските екипажи в това рали ще важи Специалния правилник на АФБ за провеждане на автомобилно рали за 2026 година, допълниха от федерацията. Очаква се, че в началото на следващата седмица организаторът на гръцкото рали ще публикува часови график, програма и допълнителен правилник на състезанието.

Рали “Дет” е част от гръцкия асфалтов шампионат, в който е лидер Георгос Анаполиотакис (Форд Фиеста R5), който спечели първите три кръга от надпреварата.

Тази година два подиума в този шампионат имат и Антон Титов/Александър Спиров (Хюндай i20 N Rally2) - двамата завършиха трети в рали “Ламиас” през март, а през юни финишираха втори в рали “Ипиротико”.

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С това решение най-голямото ни рали - “България” ще бъде сменено от състезание от втория ешелон на ралитата в Гърция - асфалтовият шампионат в южната ни съседна е едно ниво под националния рали шампионат на Гърция.

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