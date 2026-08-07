Солберг иска да остане в Тойота, все още не знае дали ще стане

Пилотът на Тойота Оливер Солберг заяви, че все още не е започнал преговори с Тойота за бъдещето си в Световния рали шампионат.

В момента шведът кара първия си пълен сезон със заводския отбор на Тойота. Кампанията му започна по впечатляващ начин с победа в рали „Монте Карло“, но оттогава насам включва и няколко грешки и разочароващи резултати. Въпреки това Солберг вярва, че е показал достатъчно, за да си заслужи нов договор с японския производител.

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„Лично аз все още не съм водил никакви разговори. Лятото беше изключително натоварено с толкова много ралита, така че просто се опитвах да се съсредоточа изцяло върху карането и да дам най-доброто от себе си - сподели Солберг пред rallyjournal.com. - Надявам се скоростта и представянето, които показах през първия си сезон, да помогнат за изграждането на силно бъдеще в дългосрочен план.“

Надеждите на шведа за бъдещето са ясни.

„Цялата тази година е сбъдната мечта за мен. Надявам се да продължа да живея тази мечта", допълни Солберг.

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В момента Солберг заема четвърто място във временното класиране на Световния рали шампионат, на 45 точки зад съотборника си и лидер в шампионата Елфин Еванс.

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Снимки: Gettyimages