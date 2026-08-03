Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

  • 3 авг 2026 | 17:46
  • 2315
  • 1

Българският пилот на Кампос Никола Цолов е фаворитът за титлата във Формула 2 този сезон. Това е мнението на шефа на шампионата Бруно Мишел, който коментира последните два кръга в Белгия и Унгария пред официалния сайт на шампионата.

Българския лъв стигна до лятната пауза във Формула 2 като лидер в класирането, преследван от съперниците си Габриеле Мини и Рафаел Камара.

Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой
Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

„Никола Цолов е винаги в челото – обясни главният изпълнителен директор на Формула 2 Бруно Мишел. – Бих казал, че на „Спа“, уикендът му беше посветен на това да ограничи загубите, тъй като можеше да загуби повече точки.

„Но той отново беше в челото и е фаворитът в шампионата, определено. Той е силен, отдаден, разбира много добре колата и това важи за всички писти.

Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин
Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

„Удоволствие е да гледаш как се състезава Цолов, защото той е много силен пилот, така че не съм изненадан, че той води в класирането. Но след него има силни пилоти.

„Рафаел Камара спечели от полпозишън основното състезание, което е добре, защото той на няколко пъти този сезон стартира от първа позиция. Но Рафа има само две победи от началото на сезона, сега и той е в битката и ще се бори до самия край.

Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“
Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“

„Габриеле Мини е втори в момента и също е в битката. Той записа силно състезание на „Спа“, като стартира доста назад, но стигна до добър резултат в точките.

„Мини и Камара знаят, че Цолов е фаворитът и те ще трябва да го победят. Сезонът е дълъг и предстоят да се случат много неща. Но мисля, че битката между тези трима пилоти ще е много интересна до края на сезона.

Никола Цолов за трудния уикенд в Унгария, сезона до момента и какво предстои
Никола Цолов за трудния уикенд в Унгария, сезона до момента и какво предстои

„Никола остава начело, но той не доминира по начина, по който го правеше по-рано през сезона. Рафаел записа силен уикенд в Унгария, въпреки че не спечели и отново Габриеле пак беше в зоната на точките, въпреки че денят за него беше труден.

„Мисля, че оттук нататък битката за титлата ще е между тези трима пилоти до края на сезона, тъй като Алекс Дън беше малко по-назад през уикенда, а в този уикенд всички негови съперници взеха точки. Но битката остава отворена.

Никола Цолов: Няма такова нещо като провал, научих много този уикенд
Никола Цолов: Няма такова нещо като провал, научих много този уикенд

„Основното състезание в Будапеща беше много добро, много интересно заради различните стратегии. Така че беше интересно да гледаме битките на Никола, Дино Беганович и Тасанапол Интрапувашак, които се бореха за точки.

„Финалът на сезона ще е много интересен, при пилотите и при отборите. Във Формула 2 има още много състезания до края, но битката остава открита между тези трима топ пилоти.“

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Пиер Гасли: Подобренията за "Зандвоорт" са критично важни за шансовете ни за 2026

Пиер Гасли: Подобренията за "Зандвоорт" са критично важни за шансовете ни за 2026

  • 3 авг 2026 | 16:08
  • 315
  • 0
Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“

Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“

  • 3 авг 2026 | 15:38
  • 522
  • 0
Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

  • 3 авг 2026 | 15:22
  • 960
  • 0
Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

  • 3 авг 2026 | 15:10
  • 852
  • 0
Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

  • 3 авг 2026 | 15:00
  • 639
  • 0
Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

  • 3 авг 2026 | 14:43
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 11676
  • 39
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17630
  • 39
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 41808
  • 156
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 37123
  • 69
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 9158
  • 9
Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 3 авг 2026 | 18:44
  • 1151
  • 1