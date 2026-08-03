Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

Българският пилот на Кампос Никола Цолов е фаворитът за титлата във Формула 2 този сезон. Това е мнението на шефа на шампионата Бруно Мишел, който коментира последните два кръга в Белгия и Унгария пред официалния сайт на шампионата.
Българския лъв стигна до лятната пауза във Формула 2 като лидер в класирането, преследван от съперниците си Габриеле Мини и Рафаел Камара.
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„Никола Цолов е винаги в челото – обясни главният изпълнителен директор на Формула 2 Бруно Мишел. – Бих казал, че на „Спа“, уикендът му беше посветен на това да ограничи загубите, тъй като можеше да загуби повече точки.
„Но той отново беше в челото и е фаворитът в шампионата, определено. Той е силен, отдаден, разбира много добре колата и това важи за всички писти.
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„Удоволствие е да гледаш как се състезава Цолов, защото той е много силен пилот, така че не съм изненадан, че той води в класирането. Но след него има силни пилоти.
„Рафаел Камара спечели от полпозишън основното състезание, което е добре, защото той на няколко пъти този сезон стартира от първа позиция. Но Рафа има само две победи от началото на сезона, сега и той е в битката и ще се бори до самия край.
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„Габриеле Мини е втори в момента и също е в битката. Той записа силно състезание на „Спа“, като стартира доста назад, но стигна до добър резултат в точките.
„Мини и Камара знаят, че Цолов е фаворитът и те ще трябва да го победят. Сезонът е дълъг и предстоят да се случат много неща. Но мисля, че битката между тези трима пилоти ще е много интересна до края на сезона.
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„Никола остава начело, но той не доминира по начина, по който го правеше по-рано през сезона. Рафаел записа силен уикенд в Унгария, въпреки че не спечели и отново Габриеле пак беше в зоната на точките, въпреки че денят за него беше труден.
„Мисля, че оттук нататък битката за титлата ще е между тези трима пилоти до края на сезона, тъй като Алекс Дън беше малко по-назад през уикенда, а в този уикенд всички негови съперници взеха точки. Но битката остава отворена.
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„Основното състезание в Будапеща беше много добро, много интересно заради различните стратегии. Така че беше интересно да гледаме битките на Никола, Дино Беганович и Тасанапол Интрапувашак, които се бореха за точки.
„Финалът на сезона ще е много интересен, при пилотите и при отборите. Във Формула 2 има още много състезания до края, но битката остава открита между тези трима топ пилоти.“
Никола Цолов със силно състезание и точки в УнгарияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago