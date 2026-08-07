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Хакинен не вярва, че Верстапен ще отиде в Макларън

  • 7 авг 2026 | 15:59
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Двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен прогнозира, че Макс Верстапен няма да премине в Макларън след края на този сезон или в близко бъдеще. Бъдещето на Макс във Формула 1 остава предмет на сериозни спекулации, въпреки че в последно време от него и от мениджмънта му идват значи, че най-вероятно нидерландецът ще изпълни договора си до края на 2028 година.

“В Макларън полагат сериозни усилия за изграждането на отборния дух, както и да се намалят всички рискове за развитието на тима. Защото има решения, които могат да разрушат този отборен дух - обясни Хакинен в подкаст. - Аз ценя много високо нивото, на което се представят Ландо Норис и Оскар Пиастри.

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“И двамата са изключително талантливи пилоти, които се отнасят изключително професионално към работата си, затова и не мисля, че каквито и да са емоции могат да им влияят. Когато тимът разполага с такива пилоти, то това е голям плюс.

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“Ако за отбор като Макларън карат двама отлични пилоти, защо да се създават фактори, които предизвикват нестабилност? Все пак, това е тимът, който е световен шампион при конструкторите. И за Макларън кара настоящият световен шампион при пилотите. Когато в тима има хармония, защото да се рискува с появата на нов пилот, който да наруши тази хармония. Дори и той да се казва Макс Верстапен.”

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Снимки: Gettyimages

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