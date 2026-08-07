Грязин е сред WRC звездите, които стартират в Шотландия

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров) е в групата WRC звезди, които ще участват този уикенд в рали “Грампиън” в Шотландия. Макадамовото рали е кръг от шампионата на Великобритания, но ще даде възможност на участниците да съберат информация за рали “Шотландия”, което догодина ще дебютира в календара на Световния рали шампионат.
Освен Грязин, в Шотландия ще стартира и другият пилот на Ланча в WRC2 Йоан Росел, както и двама заводски пилоти, които обаче сега ще карат Rally2 коли.
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Елфин Еванс сяда зад волана на Тойота Ярис Rally2, а Джон Армстронг ще се състезава с Форд Фиеста Rally2.
Състезанието стартира тази вечер с първите две отсечки, а утре са останалите 8, като най-дълга е последната, №10 - 16,81 км.
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Снимки: Gettyimages