Грязин е сред WRC звездите, които стартират в Шотландия

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров) е в групата WRC звезди, които ще участват този уикенд в рали “Грампиън” в Шотландия. Макадамовото рали е кръг от шампионата на Великобритания, но ще даде възможност на участниците да съберат информация за рали “Шотландия”, което догодина ще дебютира в календара на Световния рали шампионат.

Освен Грязин, в Шотландия ще стартира и другият пилот на Ланча в WRC2 Йоан Росел, както и двама заводски пилоти, които обаче сега ще карат Rally2 коли.

📰 British Rally Championship returns to action at the Grampian



The 2026 British Rally Championship returns to action after an extended summer break this weekend, as the Voly Grampian Forest Rally takes crews back to Scotland.



🔗 Preview:https://t.co/Pjpzlsh5y1#BRCRally pic.twitter.com/8xNyIJWBmY — British Rally Championship (@BRCrally) August 7, 2026

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Състезанието стартира тази вечер с първите две отсечки, а утре са останалите 8, като най-дълга е последната, №10 - 16,81 км.

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Снимки: Gettyimages