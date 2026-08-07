КТМ получи зелена светлина да поправи дефектния си двигател в MotoGP

Както беше съобщено в средата на юли, КТМ официално е поискал от останалите производители в шампионата, чрез MSMA (Асоциацията на производителите) и IRTA (Организацията на отборите), разрешение да отвори запечатаните двигатели на четирите си мотоциклета, за да замени част, която причинява спиране на машината.

Педро Акоста многократно се сблъска с този проблем през сезона, включително в Барселона, където повредата доведе до тежка катастрофа с участието на Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио. Първоначално КТМ не получи необходимото одобрение, като спортният директор Пит Байер посочи, че само Априлия се е съгласила с плана. След лятната пауза обаче останалите производители са дали зелена светлина от гледна точка на безопасността на пилотите.

„Потвърждаваме, че получихме необходимото одобрение, за да пристъпим към коригиращите мерки, свързани с техническия проблем, с който се справяме. Нашата цел е да приложим тези мерки възможно най-скоро. В случая на „Силвърстоун“ ще продължим с временните решения, които са в сила в момента“, гласеше отговорът на КТМ този петък.

В момента КТМ е в група В по системата за концесии. Съгласно правилника на MotoGP, всеки пилот на КТМ разполага с осем двигателя за целия сезон, като те трябва да бъдат запечатани и не могат да бъдат модифицирани или отваряни без одобрението на останалите конкуренти. Освен съгласието на другите производители, техническият регламент гласи, че тази операция по отваряне на двигателите може да се извърши само под надзора на техническо длъжностно лице от шампионата.

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Това означава, че след две седмици, в седмицата преди Гран При на Арагон, инженерите на КТМ ще могат да отворят запечатаните двигатели в присъствието на представител на IRTA, който ще провери коя част се подменя и след това ще запечата отново двигателя. По този начин КТМ ще избегне необходимостта да въвежда нови двигатели в ротация, което носи наказание старт от пит-лейна при всяка смяна на двигател.

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В опит да избегне проблема, който засягаше мотоциклета на Акоста през сезона, КТМ ограничи оборотите на всички налични двигатели. Това предполагаемо се отрази на представянето на пилотите на производителя, които от Арагон нататък отново ще могат да разполагат с двигатели, предлагащи пълна мощност и експлоатационна надеждност, при условие че всичко върви по план.

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Снимки: Gettyimages