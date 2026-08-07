Алекс Маркес беше най-бърз в първата тренировка на "Силвърстоун"

Пилотът на Грезини Дукати Алекс Маркес започна уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP по най-добрия възможен начин, след като даде най-доброто време в първата свободна тренировка на „Силвърстоун“.

В рамките на първите 45 минути за подготовка на британското трасе по-малкият от братята Маркес постигна най-добър резултат от 1:58.692, с който изпревари с 0.173 секунди миналогодишния победител на „Силвърстоун“ Марко Бедзеки. Тройката с пасив от 0.282 оформи Педро Акоста, който в края на сесията беше принуден да сложи нови гуми, след като падна с първия си мотор на завоя „Стоу“ в малко след средата на тренировката.

Зад пилота на КТМ в челната петица попаднаха още Раул Фернандес и Фабио Ди Джанантонио, които изостанаха със съответно 0.310 и 0.364 от Маркес, чийто брат Марк се класира на шестото място. Световният шампион регистрира пасив от 0.488, а топ 10 зад него допълниха Ай Огура, лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, Франко Морбидели и Франческо Баная.

Уикендът за Гран При на Великобритания, 12-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 18:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка на „Силвърстоун“. Както винаги тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Gettyimages